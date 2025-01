Ilrestodelcarlino.it - Colangeli, un sindaco tra ’Le volpi’ "Racconto i vizi della politica"

I giochi di potere e la corruzione nellain scena stasera (sipario alle 21) all’Astra di Bellaria con Le volpi. "Una commedia che fa riflettere suiclasse, e anche sul ruolo dei cittadini: ci coinvolge tutti", dice Giorgio, protagonista dello spettacolo insieme a Manuela Mandracchia e Federica Ombrato. Una commedia che sembra attualissima. "Raccontiamo le difficoltàvita attraverso episodi di corruzione in un piccolo paese di provincia. Sul palco ci sono tre personaggi: il, una giovane ragazza e sua madre. Tutti si trovano a destreggiarsi tra scheletri nell’armadio e favori per tornaconti personali". Sono loro Le volpi? "Sì, ma ognuno in maniera diversa. Ogni personaggio vive la corruzione in maniera differente, ma alla fine si ‘converte’ e la accoglie".