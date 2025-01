Nerdpool.it - Claremont torna sugli X-Men con una miniserie Wolverine/Kitty Pride

Leggi su Nerdpool.it

Lo sceneggiatore Chris, autore iconico dei mutanti (la sua gestione durò ben 16 anni), tornerà a scriverli questo aprile con unain cinque numeri incentrata sui personaggi di.Con i disegni di Damian Couceiro,andsarà ambientata nel periodo in cuiera la protetta di Logan. La serie riprende le trame viste proprio nella serie limitata degli anni 80?, richiamando persino un titolo molto simile. Con questo lavorogetterà nuova luce sulle avventure della coppia di mutanti in Giappone in cui i due vivranno una nuova avventura a tema ninja col ritorno di altri amati personaggi, come Mariko Yashida. A completare questo dream team ci sarà Alan Davis, altra grande matita legata agli X-Men, che realizzerà le cover.