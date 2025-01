Champions | Inter e Milan vedono ottavi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

23.06 Quinta vittoria di fila dela un passo con l'1-0 al Girona. Come l'che passa 1-0 a Praga.propositivo (traversa Hernandez e palo Musah), ma Maignan lo salva tre volte. Ci pensa Leao di sinistro su assist di Bennacer (37'). Ripresa a ritmo più compassato,il risultato non cambia. A Praga, Lautaro la mette subito in discesa con una gran girata (12'). I nerazzurri rischiano poco, anzi vanno più volte vicino al raddoppio (il Var nega il raddoppio a Dumfries). Sparta ko.