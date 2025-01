Sport.quotidiano.net - Castelfidardo Vieni avanti Chieti: "Dovremo essere cinici sotto porta"

Per Lorenzo Braconi un rientro senza centrare il bersaglio grosso, ma comunque protagonista nel far segnare un proprio compagno. I gemelli del gol sono tornati protagonisti domenica a Teramo, anche se per illa rete segnata al Bonolis non hato punti in classifica. E’ servito solo per il provvisorio pareggio, a inizio secondo tempo, quel guizzo di sinistro di Nanapere a centro area imbeccato sempre dalla sinistra da Lorenzo Braconi in un’azione che ha visto protagonista anche Baldini. Il tuttola curva occupata dalla trentina di tifosi scesi dalla Marche, ma tornati a casa con l’amarezza di una sconfitta troppo larga nel punteggio. "Peccato, perché almeno nel primo tempo e per un po’ anche nel secondo la partita è stata equilibrata - racconta Braconi, 23 anni tra pochi giorni e cinque gol segnati quest’anno nel torneo di D -.