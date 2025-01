Dilei.it - Carlo Conti, la replica di Pieraccioni all’annuncio dei co conduttori di Sanremo 2025

Sembrava quasi scontato che i “due amici” annunciati daper la prima serata del Festivalsarebbero stati Leonardoe Giorgio Panariello. E invece il direttore artistico della kermesse musicale d’Italia ha stupito tutti, chiamando al suo fianco Gerry Scotti e Antonella Clerici. Qualcuno però non ha accettato di buon grado la decisione del conduttore, come ha fatto sapere su Instagramcon un video di “contestazione”.Leonardo, il commento dopo l’annuncio diA Leonardosembra proprio non essere andata giù la decisione disulla prima serata del Festival di. Il direttore artistico della kermesse aveva annunciato al Tg1 che durante la serata d’apertura avrebbe condotto da solo, “a meno che non riesca a convincere due amici storici”.