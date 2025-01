Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp, il blitz della Locanda Alinò mette fuori l'Avosa

La Spezia, 23 gennaio 2025 – Un vero e proprioquelloche, nella gara che chiude la prima fase del Girone 1, nel campionato calcistico a 7, balza in vetta. La massima serie adesso verrà suddivisa in due gironi e se per caso– che tra l'altro già detiene il titolo – dovesse primeggiare anche nella seconda fase, non si disputeranno i playoff per eleggere la vincitrice dello scudetto (come è sempre stato nelle scorse edizionikermesse), ma si aggiudicherebbe direttamente l'alloro provinciale. Tutto questo perché l', a lungo prima in questa fase ascendentestagione, è stata sconfitta a sorpresa, tra le mura amiche, dalla Gira Of Chelli, mentre(unica imbattuta del girone) ha superato Leta Scpt. Ecco quindi come si compone il Girone Eccellenza:, Aurora Ponteggi, La Gira/O.