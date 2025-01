Sport.quotidiano.net - Baby Fabbri, talento del arti marziali miste: "Maglia azzurra a 13 anni: è un campione"

di Andrea Lorentini "Già al primo allenamento ho capito che Matteo era unpurissimo. Dopo il primo pugno che ha tirato ho pensato subito che un giorno sarebbe diventato,mondiale". A parlare è Thomas Marraghini, l’allenatore di Matteo, il giovanissimo fighter aretino che sta scalando vertiginosamente le classifiche negli sport da combattimento. Nel 2024 il 13enne ha conquistato il titolo italiano Mma (mixed mal arts e quello Bjj (Brasilian Jiu - Jitsu) e di Grappling. Un en plein totale che gli è valso la chiamata in nazionale. Il suo score recita: 40 incontri, 38 vittorie e due sole sconfitte. Si allena 5 volte a settimana per 4 ore curando sia la parte tecnica che quella atletica Dopo essersi affermato a livello nazionale, e lo attende adesso il prestigioso campionato europeo Immaf che si disputerà dal 14 al 17 febbraio in Serbia.