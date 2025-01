Lapresse.it - Australia, la prima fioritura in 15 anni del “fiore cadavere”

Leggi su Lapresse.it

Una pianta tropicale in via di estinzione, che emette il fetore di unin decomposizione durante le sue rare fioriture, ha iniziato a fiorire per lavolta in 15, al Royal Botanic Garden di Sydney, in. Soprannominata “”, il nome scientifico della pianta è amorphophallus titanum, ma per i suoi fan, è Putricia, l’unione delle parole “putrido” e “Patricia”. In meno di una settimana, più di 10.000 persone hanno fatto la fila per vederla, sperando di sentire il suo aroma, descritto come quello dei vecchi calzini da ginnastica o dei rifiuti stradali, ma che diventerà quasi opprimente quando fiorirà. Oltre ai suoi ammiratori nella vita reale, la pianta alta un metro e mezzo, originaria della foresta pluviale di Sumatra, ha attirato un eccentrico ma devoto fandom online, che produce meme, fa arte e guarda i progressi di Putricia su un livestream.