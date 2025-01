A Firenze 31 milioni per il nuovo impianto sportivo di San Marcellino

Lanazione.it - A Firenze 3,1 milioni per il nuovo impianto sportivo di San Marcellino

, 23 gennaio 2025 - Un investimento di 3,1per trasformare l'di San, a, in una struttura sportiva di nuova generazione: i lavori dovrebbero partire nell'estate 2026. Il Comune, si legge in una nota, ha vinto il bando 'Sporte periferie' del Ministero dello sport, garantendosi un finanziamento di 2,6, ovvero l'80% delle spese: Palazzo Vecchio aggiungerà il restante 20%, pari a 520mila euro. Il cuore del progetto è la realizzazione di una copertura mobile telescopica della piscina che offrirà la possibilità di regolare l’apertura e la chiusura del tetto in base alle condizioni atmosferiche e le temperature stagionali. L'efficientamento energetico, si spiega ancora dal Comune, sarà garantito dall'installazione di unsolare sulla copertura degli edifici che andrà ad integrarsi con l'attuale centrale termica in modo da ridurre al massimo la produzione di acqua calda con fonti fossili.