Violento scontro tra due sciatori: grave turista 30enne

Sondrio – Momenti di paura questo pomeriggio sulla pista Praimont (comprensorio di Bormio) in territorio comunale di Valdisotto dove uno sciatore polacco di 30 anni è stato travolto da un connazionale. L'impatto tra i due turisti è stato estremamente, tanto che il giovane ha riportato un gravissimo trauma cranico e fratture multiple. Grosso lo spavento tra chi ha assistito alla terribile collisione sulla neve. Ad intervenire in aiuto, oltre al personale degli impianti di risalita, gli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste. I sanitari, giunti tempestivamente sul luogo con l'automedica e l'elicottero di Areu, decollato dalla base aerea di Caiolo, hanno trasportato il ferito in codice rosso, quello di maggiore gravità, all'ospedale Morelli di Sondalo. Le sue condizioni sono state definite critiche e la prognosi, al momento, resta riservata.