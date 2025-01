Trump sui dazi le spara e basta | nei documenti ufficiali per ora non c’è traccia delle misure

Leggi su Open.online

sulle importazioni dall’estero, sgravi fiscali per tutti (comprese le multinazionali) e retromarcia sulla transizione ecologica. La raffica di ordini esecutivi firmati da Donaldnel suo primo giorno alla Casa Bianca testimoniano un cambio di direzione netto rispetto alle politiche del suo predecessore Joe Biden. A giudicare dai provvedimenti adottati, l’economia e le politiche energetiche sono senza dubbio in cima alle priorità della nuova amministrazione americana, che tira dritto sull’approccio America First sbandierato a più riprese in campagna elettorale. «L’età dell’oro comincia ora. Il nostro Paese fiorirà e io metterò sempre l’America al primo posto», ha assicuratonel suo discorso d’insediamento.La strategia disuiPer quanto riguarda le politiche commerciali, la nuova filosofia della Casa Bianca si traduce in una semplice parola: