Treni, ancora scioperi in vista: nel fine settimana possibili disagi, ritardi e cancellazioni. Tutti i dettagli

Continuano gliin Italia per il settore dei trasporti. Appena ieri, in un discorso alla Camera, il Ministro Matteo Salvini ha parlato di “record”.in Italia, Salvini “punzecchia” i sindacati: “626 nel 2024, un record” (ANSA) Notizie.comI lavoratori del comparto saranno in sciopero il 25 e il 26, mentre il 23 si protesterà dopo l’aggressione di Firenze. Ecco cosa ha detto il vicepremier. “Nel 2024 il settore dei trasporti ha registrato un record, quello di 626, più di uno al giorno. Anche per questo, in più di un’occasione, ho deciso di intervenire con lo strumento della precettazione, perché per me la tutela dei lavoratori è sacrosanta e il miglioramento della loro condizione di lavoro, ma anche quella dei viaggiatori e sarà sempre una priorità. Se ne farà una ragione chi invoca la rivolta sociale e chi ah convocato un ennesimo sciopero per il prossimo”, così sottolinea Matteo Salvini in Aula alla Camera.