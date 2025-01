Noinotizie.it - Torre Canne: “le mareggiate hanno semidistrutto il litorale” Un cittadino chiede interventi

Scrive Antonio Indellicati:Trovo che la situazione della spiaggia di TC abbia raggiunto un punto di non ritorno, almeno nella parte tra Eden-fiume-terme. Non é più possibile dire “mare toglie e mare ridà” perché in 50 anni la spiaggia é retrocessa della metá e quindi se pure il mare ridá, ridá sempre meno.Tralasciando la posidonia che più c’è n é meglio é (chi non ne sopporta l odore non ci venga) la situazione generale del fiume e delto non é più tollerabile.A proposito il gruppo Zamparini in 30 anni ha deciso cosa farne delto?Occorre abbattere gli argini e rifarli secondo un progetto eco compatibile, con ponticello e argine il più possibile basso e naturale.L Eden deve rendersi conto che un lido come l attuale non potrà reggere molto se non si adottano urgenti e decisi provvedimenti di risanamento e potenziamento della costa e cmq che spetta anche a loro investire, dal momento che un privato non puo aspettarsi che il pubblico investa e intervenga x poi arricchirsi coi risultati di quegli investimenti ed