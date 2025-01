Lanazione.it - Tornano le arance della salute di Airc per la ricerca sul cancro

Firenze, 22 gennaio 2025 – Con le “” dell’(Associazione italiana per lasul) sabato 25 gennaio migliaia di volontari accolgono i sostenitori nelle piazze, mentre studenti e insegnanti si mobilitano all’interno delle scuole, per diffondere la consapevolezza sull’importanzaprevenzione e raccogliere fondi per dare continuità al lavoro di circa 5.400tori e avviare nuovi progetti. Questa manifestazione di piazza inaugura il sessantesimo anniversario di, fondata nel 1965, oggi il principale polo privato di finanziamentooncologica indipendente in Italia. Sabato 25 dunque volontarie e volontari distribuiscono nelle piazze i prodotti solidali di Fondazione: reticelle dirosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata dirosse di Sicilia IGP (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro).