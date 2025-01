Inter-news.it - Teotino: «Inzaghi-Thiago Motta, due pesi e due misure? Il motivo è chiaro!»

Gianfrancomette a confronto le critiche riservate nel passato a Simonecon quelle attuali indirizzate a. Il giornalista sottolinea alcune differenze fra i due allenatori di Inter e Juventus.DUEE DUE– Gianfranco, intervenuto su Radio Sportiva, risponde alla curiosità di un tifoso ascoltatore: «Duee duefra Simone? Credo che ci siano due situazioni molto differenti.arrivò in un’Inter che era competitiva, che aveva vinto lo scudetto da poco. È vero che aveva ceduto alcuni dei suoi giocatori migliori, però era in condizione di poter fissare i successi precedenti e questo non è accaduto.ha preso una squadra che veniva da tre stagioni tutto sommato deludenti, in cui sono stati cambiati tanti giocatori.