Super Bowl 2025 | data e dettagli della finale del campionato della National Football League

Il, l’evento sportivo e mediatico più atteso negli Stati Uniti e non solo, tornerà a New Orleans il 9 febbraio. La partita, valida per l’assegnazione del prestigioso Vince Lombardi Trophy, si disputerà al Caesarsdome, uno degli stadi più iconici. Sarà una serata speciale per la cittàLouisiana, che non ospitava ildal 2013, anno in cui i Baltimore Ravens trionfarono sui San Francisco 49ers con un punteggio di 34-31. Questa sarà la nona volta che ildome accoglierà la, a conferma del suo status di luogo storico per ilamericano.Chi si sfiderà a New Orleans? Tra i campioni in carica dei Kansas City Chiefs alla sorpresa Waghington CommandersIl Caesarsdome di New Orleans (Getty).Le semifinali, che si terranno domenica 26 gennaio, determineranno le due squadre finaliste.