Spalletti ct a tempo pieno | Lo vorrei sulla carta d’identità

Professione ct, anche per l’anagrafe. Ci sono sessanta chilometri a separare Certaldo, città natale di Luciano, dal Centro Tecnico Federale di Coverciano, la casa della Nazionale che dall'agosto 2023 è diventata una seconda dimora per l'allenatore toscano. Un ruolo, quello da ct, in cui si è calato completamente, come raccontato ai microfoni di Vivo Azzurro TV: "Vivo 24 ore al giorno da commissario tecnico, e per per me bisognerebbe scriverlodi identità che sei ct". Il percorso intrapreso dal tecnico toscano è stato molto lungo e non privo di ostacoli, ma quel ragazzo che ha iniziato a calciare palloni per la prima volta nelle giovanili dell'Empoli agli inizi degli anni Novanta, ora ha scalato diverse vette, fino ad arrivare a giocarsi una partita importante come quella contro la Germania, prevista per il prossimo 20 marzo e che risulterà decisiva per le sorti della nazionale azzurra in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026: "Italia-Germania per un ct è la sfida da dover giocare ha dichiarato il cittì azzurro- perché uno che allena la Nazionale e non gioca questa partita è come un allenatore che allena Milan e Inter e non gioca il derby.