Oasport.it - Sinner spiega: “Ho fatto delle analisi del sangue. Se non giocassi la Davis, farei dei tornei pre-Australian Open”

Leggi su Oasport.it

Janniksi è qualificato alle semifinali degli2025, sconfiggendo il padrone di casa Alex Minaur in tre rapidi set e meritandosi così l’incrocio con lo statunitense Ben Shelton in programma venerdì 24 gennaio. Il numero 1 del mondo aveva dovuto fare i conti con un malessere durante l’ottavo di finale disputato due giorni fa contro il danese Holger Rune, aveva tremato vistosamente e aveva chiesto il medical time-out, rientrando negli spogliatoi e poi reagendo dall’alto della sua caratura agonistica per avere la meglio contro l’insidioso avversario.Dopo il momento di crisi contro il numero 13 del ranking ATP, il fuoriclasse altoatesino è sembrato decisamente più pimpante dal punto di vista fisico e ha regolato il numero 8 del circuito con disinvoltura, prolungando la tradizione favorevole nei precedenti.