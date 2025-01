Sport.quotidiano.net - Serie c femminile. Gea sconfitta a Porcari, ma ci sono anche note positive. E stasera si rigioca

Nettaper la Gea nella seconda giornata di ritorno del campionato disul parquet del Basket. Il risultato finale di 87-55 non rende però giustizia alle ragazze di Silvio Andreozzi che hanno tenuto testa alla corazzata lucchese per quasi tutto il primo tempo: al 7’ minuto del secondo quarto, infatti le padrone di casa erano avanti solamente di quattro punti, poi grazie ad alcune ingenuità grossetaneandate all’intervallo con un margine di 14 punti. Nel secondo quattroha fatto valere la sua fisicità, la sua voglia di riscattare le due sconfitte consecutive dal quale provenivano e non c’è stata più partita. La Gea ha però l’obbligo di dimenticare immediatamente ladiperché oggi alle 21, al palasport di via Austria, arriva il Castelfiorentino, una diretta concorrente nella lotta ai playoff, con due punti in meno delle biancorosse, settime con 10 punti.