Serie A1 donne. Geas, gioia in trasferta. Brixia vittoriosa dopo quasi due mesi

Doppio colpo esterno delle lombarde inA1 femminile con ilSesto San Giovanni che ha espugnato in modo perentorio il campo di Tortona (58-81) e Brescia che ha vinto di un passo (64-66) in quel di Sassari. Per le rossonere è stata una vittoria fondamentale per raggiungere proprio le piemontesi al quarto posto, ribaltando così anche lo scontro diretto a proprio favorela beffa del -1 dell’andata. Sul fondo della classifica torna invece a vincere Brescia a circa duedi distanza dall’ultima vittoria, tornando ad un passo proprio da Sassari e Battipaglia che sono due punti sopra in classifica. Nel weekend sfida di prestigio per ilche attende a Cinisello (domenica 26 ore 18) la Reyer Venezia, finora caduta una sola volta in tutto l’anno, mentre proprio Tortona, alla stessa ora, sarà ospite di Brescia al PalaLeonessa.