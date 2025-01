Oasport.it - Scherma, Luigi Samele pronto a sfidare avversari che potrebbero essere i suoi figli! L’azzurro torna in pedana a Plovdiv

Nel fine settimana, la Coppa del Mondo disarà impegnata su un paio di fronti. La sciabola farà tappa a, in Bulgaria, omaggiando la grande tradizione del Paese balcanico in quest’arma. I gemelli Vasil e Khristo Etropolski hanno scritto indelebili pagine di storia negli anni ’80, mentre l’epoca contemporanea vede la giovane Yoana Ilieva provare a emulare gli illustri connazionali.Il trait d’union dei concetti appena esposti (Bulgaria, sciabola, anni ’80 e contemporaneità) è rappresentato da. Venuto al mondo nel 1987, lo sciabolatore azzurro farà il suo esordio stagionale proprio a, certificando quindi la volontà di proseguire la carriera agonistica. Per quanto, non si sa. Nel frattempo lui c’è, anche nell’epoca corrente.Avrebbe potuto dire “basta”, il blasonato pugliese poi trasferitosi in Emilia-Romagna.