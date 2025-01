Agi.it - Samsung presenta gli smartphone Galaxy S25, si fa tutto con l'IA

AGI -continua a cavalcare le opportunità offerte dall'Intelligenza artificiale ampliando e approfondendo l'integrazione nella nuova serie didi punta. Oggi sono statiti l'S25 Ultra, l'S25+ e l'S25 con cui il colosso coreano vuole cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro device e con il mondo che li circonda. L'IAapprofitta del processore esclusivo Snapdragon 8 Elite con elaborazione direttamente sul dispositivo, migliorando il comparto fotografico grazie al ProVisual Engine. "La serieS25 apre le porte a un vero e proprio sistema operativo integrato con l'AI, e a un cambiamento radicale non solo nel modo in cui utilizziamo la tecnologia, ma nel modo in cui viviamo" ha detto TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business diElectronics.