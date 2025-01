Anteprima24.it - Salerno Pulita, Centri di Raccolta Mobile: tappe e novità

Tempo di lettura: 3 minutiIdiditornano e diventano anche Ciro,per il Riuso. In ognuna delle 19previste nel 2025, a partire da sabato 25 gennaio, saranno, infatti, sempre presenti anche associazioni che ritireranno prodotti ai quali dare una seconda vita. Così, nelle diverse, ogni sabato, in un quartiere differente, dalle 9 alle 12,30 oltre a conferire oggetti e prodotti da smaltire come olio esausto, tessili, piccoli raee, pile, farmaci scaduti, i cittadini potranno anche dare una second chance ad altri materiali. La fase sperimentale sul riuso, avviata da settembre a novembre e il successo dell’iniziativa Eco Dono hanno, infatti, confermato l’interesse dei cittadini salernitani anche alla consegna di prodotti ancora in buono stato, fino ad oggi resa possibile soltanto attraverso la bacheca del riuso sull’ App Junker.