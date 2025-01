Pronosticipremium.com - Roma, Spalletti su Pellegrini: “Ranieri lo sta aiutando, ha qualità”

L'inizio turbolento di campionato dellaè andato di pari passo a quello di alcuni giocatori che non sono riusciti a trovare la giusta tranquillità tra i vari cambi di panchina. Uno dei giocatori che sembra aver accusato maggiormente il colpo è Lorenzoche non sta convincendo totalmente, tanto da diventare uno dei bersagli principali dei tifosi nel periodo di crisi nera della squadra.Con l'arrivo di Claudiosembrerebbe che il Capitano abbia riacquistato maggiore fiducia nelle proprie, ma questo potrebbe non bastare allaper pensare addirittura ad un rinnovo di contratto dato che quest'ultimo sarà in scadenza nel 2026. Infatti, già da questa sessione di calciomercato,sarebbe stato oggetto di voci, soprattutto in orbita Inter. A parlare della situazione diè intervenuto anche Luciano, CT della Nazionale Italiana, che nel corso di una lunga intervista a Vivo Azzurro TV, ha sottolineato leed il momento di difficoltà del centrocampista classe 1996, andando a riporre fiducia nell'operato di