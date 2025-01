Donnapop.it - Ricordate Carima? La tragedia della influencer: ha perso la figlia e ora è disperata

Leggi su Donnapop.it

è tornata sui social per parlareche sta vivendo: la “Nerona più coatta di Roma” ha raccontato di aversua, ma perché?Chi la segue da tempo sa cheha sempre aggiornato i suoi social, mostrando la sua vita quotidiana. Qualcosa di recente è cambiato e l’non si mostra più come un tempo.Nelle ultime ore, tuttavia, su TikTok è apparso un video in cuiparla del periodo che sta vivendo; la clip non è stata caricata da lei, ma rende chiara la situazione. Cosa sta succedendo?Cosa è successo alladi?Tramite TikTok,ha parlato del periodo complicato che sta affrontando, anche per via di sua. Cosa è successo? Le parole dell’interessata: “Sono sparita dai social perché sto passando il periodo più bruttovita mia.