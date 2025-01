Dilei.it - Re Carlo, non si mette bene per Harry che rinuncia al viaggio a Londra

Renon si intronelle questioni legali di suo figlio. Non vuole e non può in quanto Sovrano. Ma per il Duca del Sussex il processo intentato contro il News Group Newspapers sta prendendo una brutta piega.Re, nessun incontro conIl processo si è aperto amartedì 21 gennaio. Manon si è presentato. Ci si aspetta che arrivi nella capitale britannica a febbraio per testimoniare in aula, come ha già fatto lo scorso anno.Dunque, non ci sarà occasione perdi incontrare il suo secondogenito che non vede ormai da un anno, ossia da febbraio 2024 quando il Principe si precipitò in Inghilterra dopo aver appreso del cancro del padre. Nemmeno è detto che s’incontrino il prossimo mese, ammesso chedavvero vada a.Il Re infatti non vuole essere coinvolto nelle faccende legali del figlio, perché si troverebbe in una posizione scomoda.