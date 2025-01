Gamberorosso.it - Potremmo preparare pane e pasta con la farina di larve

La polvere diintere di Tenebrio molitor, detta anche larva gialla della, trattata con raggi UV prima della consumazione, è stata autorizzata all'immissione in commercio. La Commissione europea ha dato il via libera al suo inserimento nella lista dei cosiddetti «novel food» a livello continentale. In altre parole, l'elenco comprende tutti gli alimenti non consumati «in maniera rilevante» prima del maggio 1997.Utilizzabile pertorte,e formaggiSi tratta del quarto insetto che Bruxelles autorizza sulle tavole europee come «fonte alternativa di proteine», dopo la locusta migratoria (congelata, essiccata e in polvere), il grillo domestico (consumabile anche parzialmente sgrassato) e il verme dellaminore. La polvere diin questione può essere utilizzata per la produzione di, panini, torte, prodotti a base die trasformati a base di patate.