Perché The Brutalist insegna che l'intelligenza artificiale può essere un'alleata per il cinema

A che punto siamo sull'utilizzo dell'intelligenzanel? A quello segnato dal film The, con l'uso di Respeecher per rendere i dialoghi in ungherese di Adrien Brody e Felicity Jones più realistici, e la strenue difesa del regista Brady Corbet, convinto che l'AI possauno strumento "per creare quei piccoli dettagli che non avevamo né il budget né il tempo per girare". Fra luddisti e super entusiasti, analizziamo dubbi e convinzioni al centro del dibattito.