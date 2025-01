Lanazione.it - Per l’olio umbro il 2024 è stato eccezionale

SPOLETO (Perugia)Con 7.439 ettari coltivati a olivo e una filiera che annovera 1.413 operatori inseriti nel circuito di qualità tutelato relativo alla Dop Umbria, la campagna oleariasi distingue per un consolidamento, in termini di numerosità di operatori, e un incremento di quasi il 10% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda la superficie olivata. Le olive molite per diventare Dop Umbria sono state oltre 9.400 tonnellate, il doppio rispetto al 2023. Grazie ad una resa del 12,55% circa, queste hanno generato oltre 1.290.000 litri di Dop Umbria. Valutando l’attuale andamento certificativo l’obiettivo è quello di raggiungere gli stessi quantitativi ottenuti nella campagna 2020, ovvero circa 516.000 litri. Numeri e considerazioni emersi in occasione de “L’Anteprima delextravergine di oliva Dop Umbria“, un appuntamento unico nel panorama degli eventi di promozione dedicati agli extravergini certificati, che si sta svolgendo a Spoleto.