Ilfattoquotidiano.it - “Per l’amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo”: chi è Antonino Tamburello, protagonista del video virale che dice “mia moglie non sopporta quei meme”

Avete presente la frase “sedi non. E!”? Ebbene, se non avete visto né il filmato né il, diciamo che è ora di recuperare. L’autore di questo suggerimento valido per ogni situazione si chiamae il Corriere della Sera racconta di come proprio a partire dal quellui sia diventato un personaggio che riempie i teatri con il suo spettacolo, Una Mente Nuova.78 anni, al quotidiano di via Solferino ha raccontato di come grazie ai social e ai filmati brevi ora può “moltiplicare il bene che uno psicoterapeuta come me può fare, un sogno”. Perché lui,, è uno psichiatra e psicoterapeuta e l’idea del “sedi non” è nata per caso, insieme alla “grande popolarità”: “(.) Non pianifico quasi niente.