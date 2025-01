Cityrumors.it - Orange, l’Asi di Barbaro si assicura il centro sportivo: cosa cambia

Lo storiconel Villaggio Olimpico si prepara alla rinascita, dopo che è passato di mano aldi ClaudioL’Futbolclub è pronto a una nuova vita. La struttura sportiva di viale degli Olimpionici, celebre per la sua bellezza e dotata di campi da calcetto, calciotto e padel, ha trovato finalmente un nuovo concessionario che gli permetterà di risorgere ai livelli di qualche tempo fa. Spesso frequentata anche dai personaggi vip è un punto di riferimento di quell’area.disiil(Ansa Foto) – Cityrumors.itNella giornata di ieri è arrivata la notizia. In seguito alla pubblicazione della graduatoria finale del bando, è stata approvata la concessione del servizio per i prossimi 15 anni. A ottenerla in gestione è stata(Associazioni sportive italiane sociali), un ente di promozione sportiva che vanta 12 mila associazioni sportive dilettantistiche, 30 mila operatori, 130 sedi e un milione di tessere.