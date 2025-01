Terzotemponapoli.com - Napoli, Ceccarini: “Il discorso è concentrato su due settori”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilè nel pieno delle trattative del calciomercato invernale. E’ sfumato Danilo, mentre Garnacho è in standby. Di questo e di altro ha parlato NiccolòA Marte Sport Live. Di seguito quanto dichiarato dall’esperto di calciomercato a Radio Marte.“Il, fino a ieri mattina, pensava di poter prendere Danilo per la difesa”Così: “Credo che ildei rinnovi sia un attimo posticipato alla chiusura del mercato, per ovvi motivi: il, fino a ieri mattina, pensava di poter prendere Danilo per la difesa. Per quanto riguarda l’attacco, continua la trattativa per Garnacho e, quindi, c’è ancora tempo per parlare dei rinnovi, dieci giorni non cambiano la vita. È chiaro – ha detto il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolòa Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – che ad oggi, ilsu due: uno che pensava di aver già risolto e l’altro sa che comunque la strada è ardua.