Lanazione.it - Multa a FlorArt per il decoro, Confesercenti: "l'ordinanza va rivista"

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 22 gennaio 2025 - "Lo avevamo già detto una prima volta nel mese di dicembre, in occasione dellaalla libreria Ghibellina di Borgo Stretto, lo ribadiamo ancora con maggiore forza dopo la sanzione al negoziodi Borgo Largo per un vaso di fiori fuori dal negozio. L'sulvaperché così viene svilita nel suo fine”. L'associazione di categoriaPisa, con il suo presidente Fabrizio Di Sabatino, torna intervenire sull'del Comune di Pisa detta “antibazar” che questa volta ha colpito la fioraia Nicoletta Spadi, che si è vista recapitare unadi 43,05 euro per aver esposto sulla soglia del suo negozio una panchina e una carriola piena di fiori e bouquet. “Ribadiamo con forza come nessuno voglia mettere in discussione il rispetto delle leggi – spiega il presidente diDi Sabatino -.