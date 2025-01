Mistermovie.it - Mister Movie | James Gunn: Nuovi Progetti per il DC Universe Dopo Superman e Peacemaker

, regista di successo e co-CEO dei DC Studios, è già proiettato verso il futuro dell’universo cinematografico DC, mentre lavora alla post-produzione del suo attesissimo film: Legacy e alla seconda stagione della serie. Attraverso un post sui social,ha rivelato di essere impegnato nella fase preliminare di scrittura del suo prossimo progetto DC, lasciando intendere che il futuro del DCU è già in movimento.Nuove Idee in CantiereSebbenenon abbia ancora svelato quale sarà il suo prossimo film, ha accennato alla possibilità di scegliere tra quattrodiversi. “Salterò avanti e indietro tra queste idee per capire quale mi ispira di più,” ha dichiarato in un’intervista con Collider. Tuttavia, il regista ha sottolineato che ogni progetto sarà profondamente radicato nella narrativa del DCU, ponendo l’accento sull’importanza di una sceneggiatura solida come base per ogni produzione.