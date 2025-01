Inter-news.it - Lecce-Inter, Marinelli l’arbitro per la 22ª giornata di Serie A: le designazioni

Leggi su Inter-news.it

si giocherà domenica 26 gennaio alle 20:45 allo stadio Via del Mare: l’AIA ha appena comunicato. Questa la designazione per la partita, insieme a quelle per le altre sfide del turno di campionato: per l’ci sarà Liviodella sezione di Tivoli.ARBITRO(domenica 26 gennaio ore 20:45)Arbitro:Assistenti: Lo Cicero-CecconQuarto uomo: CossoAssistente VAR: Di BelloAssistente AVAR: PaternaDi seguito, oltredi, learbitrali delle altre partite della ventiduesimadiA. Il turno avrà inizio venerdì 24 gennaio e si concluderà lunedì 27 gennaio.TORINO – CAGLIARI Venerdì 24/01 h.20.45BONACINADEL GIOVANE – FONTEMURATOIV: MASSIMIVAR: NASCAAVAR: MARIANI COMO – ATALANTA Sabato 25/01 h.