Iodonna.it - Le quattro coppie incontrano i rispettivi "rivali" e fra Lucrecia e Giulia è subito scontro

Leggi su Iodonna.it

Penultimo appuntamento – questa sera alle 21.30 su Real Time – per Amore alla prova. Il dating show dia Belen Rodriguez con protagonistein crisi che decidono di scambiarsi i partner per due settimane – per poi decidere se lasciarsi o continuare a stare insieme, sta arrivando alla fine. Nella puntata di stasera è tempo di fare uno switch nello switch: ogni concorrente incontra il compagno/a del rispettivo nuovo partner. Tra questi, chiamiamoli così, meeting, quello frapromette scintille. Belen Rodriguez, troppo sensuale? Lo spot in lingerie in uno storico palazzo milanese X Leggi anche › “Amore alla prova 2025”, seconda puntata: Claudia minaccia di abbandonare l’esperimento Amore alla prova 2025, le anticipazioni della quarta puntata su Real Timee MaurizioDopo la chiacchierata di una settimana fa con la psicoterapeuta Maria Luigia Augello,è sempre più tormentata dai dubbi sulla sua relazione con Tommaso.