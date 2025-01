Iodonna.it - L'antica rete stradale di Gaza, distrutta dalla guerra, i monasteri buddhisti in Mongolia, minacciati dal turismo di massa, e il nostro satellite, che rischia di trasformarsi in un parco giochi per miliardari

Quando il World Monuments Fund parla, il mondo dell’arte e della cultura trattiene il respiro. E anche quest’anno, il prestigioso ente newyorkese, che si dedica alla salvaguardia dei siti culturali e architettonici di importanza mondiale, ha detto la sua. Il messaggio che lancia in questo 2025 è di allarme e va, addirittura, oltre i confini terrestri: per la prima volta nella storia, infatti, nella lista dei luoghic’è anche la Luna. Valorizzare il territorio: 10 regole per unsostenibile X World Monuments Fund: tra i 25 siti da salvare, anche la Luna, minacciata dalspazialeIl, testimone silenzioso di millenni di storia umana,diin unper, con ilspaziale che minaccia di lasciare un’impronta indelebile sulla sua superficie vergine.