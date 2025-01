It.newsner.com - La storia d’amore tra Hasnat Khan e la principessa Diana

Laera nota per le sue visite di cuore agli ospedali, dove portava gioia e speranza a chi ne aveva bisogno.Tuttavia, una visita si trasformò in qualcosa di più: un’appassionatache rimase avvolta nel segreto per anni.È il 1995, appena due mesi prima della famigerata intervista a Panorama che avrebbe cambiato per sempre la vita di. Forse ricorderete quell’intervista, in cui laraccontò i suoi problemi di salute mentale e le difficoltà del suo matrimonio, catturando l’empatia del mondo.Due mesi prima di quell’intervista,incrociò un affascinante medico, un musulmano il cui aspetto tenebroso fu paragonato all’affascinante attore Omar Sharif.L’affascinante cardiochirurgo, il dottor, lavorava al Royal Brompton Hospital di Londra.