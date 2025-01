Iltempo.it - La rinuncia a demos della sinistra

Come sefosse sinonimo di demone e non di popolo, lavi. Prende a pretesto gesti delle mani e visioni del futuro certamente al di fuoriretorica europea degli ultimi anni, dove la politica ha regolamentato e ratificato decisioni di altri, per aprire l'ennesimo fronte antifascista a livello globale. Dimenticando il D Day, lo sbarco in Normandia, e tutto l'abracadabraliberazione e del ruolo degli alleati, verrebbe da suggerire ai cinefili dei nostri giorni di saltare a piè pari l'uomo del secolo e i fanatici di M. per riguardarsi con frittatona di cipolle e rutto libero «Tutti a casa» con Alberto Sordi. Ma noi siamo il popolo dei tedeschi e degli americani, quelli che confondono la democrazie che finalmente con 25 anni di ritardo riconquistano la prima linea nel Terzo Millennio con quei regimi simili davvero a Hitler e alle SS che oggi io riconosco nell'ayatollah Khamenei e nei terroristi di Hamas.