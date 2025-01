Ilrestodelcarlino.it - La lotta al vertice si fa accesa. Quattro regine, sfide cruciali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È sempre, nella A2 2024-2025. L’inizio del girone di ritorno conferma vecchie e nuove certezze, almeno per la scalata al primo posto che vale la promozione diretta. In ballo leche si giocheranno a metà marzo la Coppa Italia, vale a dire Rimini, Udine, Cantù e Cividale. Le prime due sono appaiate in testa alla classifica con 34 punti, i brianzoli seguono a 32 e la Pillastrini – band insegue e 30. Dietro, apunti, un gruppo di cinque squadre. Difficile immaginare che una di queste riesca a recuperare terreno fino a superare tutte le concorrenti per la Serie A diretta. La Fortitudo potrebbe essere un’indiziata, ma gli 8 punti dalla vetta sono già tanti e davanti corrono. Già, ma come corrono? Tra le, è RivieraBanca quella che nelle ultime cinque partite ha raccolto meno (tre vittorie), con le altre tutte asuccessi e un solo ko.