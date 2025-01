La conseguenza | la storia vera dietro il film con Keira Knightley

Leggi su Cinefilos.it

La: lailconQuando Kim Brook aveva otto anni, il suo mondo cambiò per sempre. Insieme alla sua famiglia, fu sradicato da Monmouth, nel Galles meridionale, per trasferirsi in Germania, dove suo padre, il colonnello Walter Brook, era stato incaricato di aiutare a ricostruire il paese devastato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Al giovane Kim, insieme ai suoi fratelli maggiori, fu detto di “non essere amichevole” con i tedeschi, che erano “diversi”. Ma, ignorando gli ordini, iniziò presto a stringere amicizia con alcuni di loro, così come i suoi genitori. Ladi questa famiglia è stata poi raccontata dal figlio di Kim, Rhidian Brook, nel romanzo The Aftermath, pubblicato nel 2013 e da cui nel 2019 è stato tratto ilLa(qui la recensione).