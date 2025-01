Ilrestodelcarlino.it - La Cassazione decide sul carcere per Dassilva: possibile svolta nel caso Pierina Paganelli

Rimini, 22 gennaio 2025 – È il giorno della verità per Louis. È attesa per oggi la decisione della Corte di, chiamata ad esprimere un parere sulle esigenze cautelari che il 16 luglio scorso avevano portato alla carcerazione del 35enne senegalese, accusato dell’omicidio di. Udienza inOggi la difesa di(gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri) sarà inper l’udienza riguardante la custodia cautelare indel vicino di casa di. I legali hanno infatti presentato ricorso contro la decisione del tribunale di Riesame di Bologna, che a settembre aveva confermato la validità dell’impianto accusatorio alla base dell’ordinanza firmata dal gip Cantarini in luglio. I legali di Louis hanno presentato diverse osservazioni che, se dovessero essere accolte dalla Suprema Corte, potrebbero far spostare il fascicolo nuovamente sul tavolo del Riesame.