Kaja Kallas | Stati Uniti restino nostro alleato più forte per un legame transatlantico solido

"Glisono ilpiùe devono restarlo. Un mondo strategicamente competitivo e sempre più conflittuale ha bisogno di entrambi e delpiù". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue,, alla conferenza annuale dell'Agenzia europea per la difesa. "Come due dei blocchi economici più potenti del pianeta, siamo un'arteria vitale dell'economia globale. E la nostra prosperità è interconnessa", ha sottolineato. L'Europa e glicondividono "una visione comune per un mondo sicuro: i nostri avversari stanno cooperando e coordinando le loro azioni contro di noi. Dobbiamo lavorare insieme contro l'asse del disordine", ha sottolineato. Il messaggio dell'Ue alla nuova amministrazione Trump "è chiaro: dobbiamo fare di più per la nostra difesa e assumerci una giusta quota di responsabilità per la sicurezza dell'Europa.