Ilgiorno.it - Incidenti sulle piste da sci: “Tra la ressa e i “fenomeni”, a mancare è il rispetto”

Sondrio – C’è chi non rispetta la precedenza e chi va troppo veloce, chi è spericolato anche in mezzo a una discesa affollata e chi in caso di incidente è pronto a darsela a gambe. C’è di tuttoda sci, ma soprattutto ci sono sempre più appassionati: la voglia di montagna post-Covid ha attirato sugli impianti sempre più utenti e, se le statistiche hanno un senso, aumentano di conseguenza anche scontri e. Anche gravi, a volte gravissimi. Chi se ne intende di sport e discese è Gianni Galli, maestro della scuola sci e snowboard Centrale di Livigno, una delle principali stazioni lombarde e italiane: “, da sempre, c’è gente spericolata, e il più delle volte il problema maggiore è l’alta velocità. Non vedo troppe differenzeal passato, comunque, anche se posso dire che alcuni sciatori provenienti dall’Est Europa, che sciano peraltro molto bene, sono per così dire un po’ scalmanati”.