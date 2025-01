Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14 a Pesaro, auto distrutta: 4 feriti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 22 gennaio 2025 – Tremendo, questa mattina alle 8,30, lungo l’strada A14 in direzione sud. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto quattro persone presenti all’interno della vettura coinvolta e ha collaborato con il personale sanitario del 118 intervenuto tempestivamente per prestare le prime cure. I pompieri hanno anche provveduto a mettere in sicurezza il mezzo coinvolto che, nello schianto, è andato praticamente distrutto. La dinamica dell’è al vaglio della polizia stradale. L’A14 in direzione sud è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, attorno alle 10 risultava aperta una sola corsia. Segui il traffico in tempo reale