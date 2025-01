Gamberorosso.it - Il successo dei Biscoff, i biscotti sconosciuti delle Fiandre diventati un trend globale

Leggi su Gamberorosso.it

È il loro momento. Vanno praticamente a ruba e in qualche negozio si sfiora persino l’esaurimento scorte. I Lotushanno raggiunto una popolarità ormai tale da toccare ogni angolo del globo. Come si può intuire dal nome, parliamo di, quelli diffusi storicamente in Belgio e nellee che — per qualcuno che azzarda — sarebbero da considerare fra i cookies più rinomati della storia. Forse si esagera un po’, ma quello che è certo è che è adesso su Instagram e TikTok stanno dominando la scena come ingrediente essenziale di molte ricette, portando peraltro alla saturazione degli hashtag correlati. Ma come nasce il? È solo un fenomeno social oppure il lorosi può ricondurre in qualche modo alle loro qualità gastronomiche?La storia dei: da Speculoos aSenza la ricetta tradizionale oggi non saremmo qui a parlare di questi