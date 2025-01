Sport.quotidiano.net - Il nuovo acquisto. Skjellerup al lavoro . Sesto danese in Serie B

SASSUOLOIlneroverde Laurs(foto) ha svolto ieri la sua prima seduta di allenamento con il Sassuolo: l’avventura emiliana del 22enne colosso nato a Mariagerfjord insomma è cominciata, e l’ex Goteborg si candida a diventare, di qui a fine campionato, il secondoad avere mai giocato una partita ufficiale nella prima squadra neroverde. L’unico sinora era stato Jens Odgaard, oggi al Bologna, una meteora da queste parti: per lui, Primavera a parte, appena un quarto d’ora contro la Spal nel 2019, a vent’anni non ancora compiuti, e null’altro. Invece era evidentemente destino che, in questa stagione, i neroverdi avrebbero avuto in rosa un attaccante: in estate pareva essere Gytkjaer, sarà invece appuntoa rimpolpare un contingente scandinavo – in senso lato – che, dopo gli addii dei norvegesi Marcus Pedersen ed Emil Ceide, nella rosa a disposizione di Grosso contava ormai solamente sull’ultimo rimasto, norvegese anch’egli, Kristian Thorstvedt.