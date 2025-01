Panorama.it - Il mio giardino persiano, un inno alla vita contro il regime iraniano - Video

Con delicatezza amara, ma senza indugi e frontalmente, Il mioci porta dentro le vite compresse di chi abita il, nella quotidianità di leggi castranti e ingiuste di una vedova a Teheran. Dal 23 gennaio al cinema con Academy Two, dopo essere stato presentato al Festival di Berlino, è diretto da Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha.Berlinale però i due registi iraniani non erano potuti andare: i loro passaporti erano stati confiscati e tuttora sono bloccati. Per il loro film, sono nel mezzo di un processo. Protagonista de Il mioè Mahin, interpretata da Lily Farhadpour, una donna sulla settantina vedova e sola che, dopo un pranzo con le amiche, decide di rompere la sua routine solitaria e di riaprirsi all’amore. Un ininaspettato si trasformerà in una serata indimenticabile, tra piccoli semplici desideri proibiti: un bicchiere di vino, un ballo, risate divertite.