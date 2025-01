Lortica.it - Guida alla conoscenza dello sperma maschile: informazioni essenziali e curiosità

Leggi su Lortica.it

Le analisivengono eseguite in laboratorio a temperature comprese tra 30 e 37 gradi.Il liquido seminale è ricco di proteine necessarie per la riproduzione e contiene lipidi, prostaglandine, acido citrico, fruttosio, vitamina C e una varietà di enzimi. Tra questi spicca la carnitina, una sostanza importante per il metabolismo dei grassi e per la crescita muscolare. La carnitina è anche utilizzata nel trattamento di insufficienza renale, alcune malattie cardiache e altre gravi patologie.CaratteristicheColore: Deve essere grigio, opalescente e omogeneo.Anomalie:Aspetto gelatinoso o giallognolo: Può indicare infezioni o infiammazioni delle vie genitali, spesso accompagnate da sensazioni di bruciore.Consistenza molto trasparente: È segno di una scarsa concentrazione ditozoi.