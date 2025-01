Lettera43.it - Grammy Awards 2025, chi è il conduttore Trevor Noah

condurrà ancora una volta i, che nelgiungono alla loro 67esima edizione. Sarà la sua quinta esperienza consecutiva sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles come presentatore della massima manifestazione statunitense dedicata all’industria musicale. Sarà il primo comico a raggiungere tale traguardo, dato che prima di lui ci erano riusciti soltanto artisti come LL Cool J, John Denver – capace di condurre per sei occasioni – e Andy Williams arrivata fino a sette. Lo ha annunciato la Recording Academy. «La parte più difficile? Deludere le star che ami», aveva detto a Variety nel 2024 prima della cerimonia. «Immagina di raccontare una barzelletta e vedere Beyoncé che scuote la testa: è una sensazione che non augurerei mai».sarà anche produttore dello show che avrà il compito di raccogliere fondi per le vittime degli incendi che hanno colpito la città a inizio anno.